Defence News: Индия хочет наладить производство российского вооружения на своей территории

Индия собирается наладить производство российской оборонной продукции на своей территории. Defence News сообщает, что такое решение было принято на фоне встречи министров обороны Индии и России 28 апреля.

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В Минобороны Индии сообщили, что Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх обсудили вовлечение российского оборонпрома в индийскую программу "Made in India", которая направлена на увеличение внутреннего производства в стране.

Сейчас Индия на 60% зависит от закупок оружия у России, поэтому индийское правительство пытается создать совместные предприятия для развития отечественной промышленности, объясняют журналисты.

Среди российских компаний, которые, вероятно, примут участие в программе, есть такие: "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", "НПО машиностроения", холдинг "Вертолеты России", концерн "Алмаз-Антей", центр судоремонта "Звезда".

Ряд индийских экспертов при этом сомневаются в возможности полноценного партнерства. Скорее всего, сотрудничество приведет лишь к локализации выпуска в Индии запчастей для военной техники.

23 марта 2023 года журналисты Reuters сообщили, что из-за войны против Украины Россия не может поставить Индии жизненно важные оборонные грузы, которые она обязалась предоставить индийской армии.

21 апреля сообщалось, что Индия приостановила закупку оружия у России из-за опасений вторичных санкций от США.

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Мілана Головань

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