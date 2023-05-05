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Defence News: Индия хочет наладить производство российского вооружения на своей территории

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 11:42
Defence News: Индия хочет наладить производство российского вооружения на своей территории - Фото
Раджнатх Сингх и Сергей Шойгу (Фото: Минобороны Индии)

Индия собирается наладить производство российской оборонной продукции на своей территории. Defence News сообщает, что такое решение было принято на фоне встречи министров обороны Индии и России 28 апреля.

В Минобороны Индии сообщили, что  Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх обсудили вовлечение российского оборонпрома в индийскую программу "Made in India", которая направлена на увеличение внутреннего производства в стране.

Сейчас Индия на 60% зависит от закупок оружия у России, поэтому индийское правительство пытается создать совместные предприятия для развития отечественной промышленности, объясняют журналисты.

Среди российских компаний, которые, вероятно, примут участие в программе, есть такие: "Уралвагонзавод", "Техмаш", "Базальт", "НПО машиностроения", холдинг "Вертолеты России", концерн "Алмаз-Антей", центр судоремонта "Звезда".

Ряд индийских экспертов при этом сомневаются в возможности полноценного партнерства. Скорее всего, сотрудничество приведет лишь к локализации выпуска в Индии запчастей для военной техники.

  • 23 марта 2023 года журналисты Reuters сообщили, что из-за войны против Украины Россия не может поставить Индии жизненно важные оборонные грузы, которые она обязалась предоставить индийской армии.
  • 21 апреля сообщалось, что Индия приостановила закупку оружия у России из-за опасений вторичных санкций от США.

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Мілана Головань
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