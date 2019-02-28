Индия перебрасывает топливо на границу с Пакистаном

Фото: EPA

Правительство Индии перебрасывает топливо для военной техники на границу с Пакистаном. Как сообщает The Times of India, в индийские воинские гарнизоны и авиабазы в штате Джамму и Кашмир движутся 500 автоцистерн.

За несколько дней до авиаудара Индии по Пакистану власти осуществили такую же переброску топлива.

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Сегодня утром Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в Джамму и Кашмире. Индия ответила. Перестрелка продолжалась около часа. По словам военного, Пакистан применил оружие тяжелого калибра.

Власти Индии строят более 14 тысяч подземных укрытий для размещения семей, живущих вдоль границы с Пакистаном в штате на случай артиллерийских обстрелов.