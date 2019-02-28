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28.02.2019, 11:30

Индия перебрасывает топливо на границу с Пакистаном

Индия перебрасывает топливо на границу с Пакистаном - Фото
Фото: EPA

В индийские воинские гарнизоны и авиабазы в приграничном штате движутся 200 цистерн с топливом

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Правительство Индии перебрасывает топливо для военной техники на границу с Пакистаном. Как сообщает The Times of India, в индийские воинские гарнизоны и авиабазы в штате Джамму и Кашмир движутся 500 автоцистерн.

За несколько дней до авиаудара Индии по Пакистану власти осуществили такую же переброску топлива.

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Сегодня утром Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в Джамму и Кашмире. Индия ответила. Перестрелка продолжалась около часа. По словам военного, Пакистан применил оружие тяжелого калибра.

Власти Индии строят более 14 тысяч подземных укрытий для размещения семей, живущих вдоль границы с Пакистаном в штате на случай артиллерийских обстрелов.

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Теги: Индия, пакистан
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