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10.03.2019, 07:34

Индия сбила дрон Пакистана и раскрыла детали двух из трех ударов

Индия сбила дрон Пакистана и раскрыла детали двух из трех ударов - Фото
индия пакистан (фото - EPA)4

По данным СМИ, дрон нарушил индийское воздушное пространство

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Вчера, 9 марта, военно-воздушные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана. Об этом сообщает India Express со ссылкой на вооруженные силы страны.

Сказано, что инцидент произошел над штатом Раджастан в северной части государства. Беспилотник нарушил воздушное пространство Индии около 19:30 по местному времени (около 15:30 по Киеву) в районе города Ганганагар.

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Сразу после обнаружения дрон сбили. 

Телеканал NDTV сообщил, что министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх заявил трех успешных ударах по Пакистану за последние пять лет.

На митинге в городе Мангалур Сингх назвал конкретные примеры двух ударов, но отказался раскрывать подробности третьего.

"Я предоставлю информацию о двух из них, но не о третьем. Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами из Пакистана, мы ответили. Следующий удар был после теракта в Пулваме. Третий я не буду раскрывать", - заявил глава МИД.

Он отметил, что "Индия больше не будет слабой". 

враля ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 и захватили в плен двух пилотов, одного из которых 1 марта освободили. 4 марта перестрелки в спорной зоне возобновились

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы. 

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Теги: Индия, военные, беспилотник, пакистан
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