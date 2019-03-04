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04.03.2019, 11:05

Ядерные державы Индия и Пакистан возобновили бои через границу

Ядерные державы Индия и Пакистан возобновили бои через границу - Фото
Фото: EPA

Перемирие длилось два дня

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Сегодня, 4 марта, Пакистан и Индия возобновили обстрелы вдоль линии контроля на спорной территории в регионе Кашмир. Об этом сообщает местное издание Times of India.

Минобороны Индии обвинило Пакистан в нарушении режима прекращения огня. Там заявили, что пакистанская армия обстреляла приграничную территорию и деревню из минометов и стрелкового оружия. Обстрел, по их данным, продолжался более трех часов. 

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"Индийская армия ответила решительно и эффективно", - сказал представитель оборонного ведомства Индии.

О жертвах с индийской стороны информации не поступало. 

Перемирие длилось два дня. 2 марта между странами возобновились бои - погибли шесть и ранены шесть мирных жителей, в числе погибших дети.

27 февраля военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того и захватили в плен двоих пилотов. 1 марта одного пилота Пакистан освободил.

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Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы. 

Карта раздела Кашмира между Индией и Пакистаном (нажмите, чтобы увеличить):

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Теги: обстрел, Индия, пакистан, Кашмир, ядерные державы
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