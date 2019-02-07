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07.02.2019, 17:39

Сюр. Индус подаст в суд на родителей за то, что они его родили

Сюр. Индус подаст в суд на родителей за то, что они его родили - Фото
Рафаэль Самуэль (фото - facebook.com/thenihilanand)

Мужчина является сторонником антинатализма – учения о том, что жизнь полна страданий, поэтому люди должны немедленно прекратить размножаться

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27-летний индийский мужчина планирует подать в суд на своих родителей за то, что они родили его без его согласия. Об этом сообщает ВВС.

Бизнесмен из Мумбаи Рафаэль Самуэль уверен, что неправильно приводить детей в мир, потому что им приходится всю жизнь мириться со страданиями.

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Мужчина понимает, что наше согласие не может быть получено до рождения, но настаивает на том, что "родиться – все же было не наше решение".

По его мнению, если мы не просили о рождении, нам должны платить до конца жизни.

При этом Самуэль хорошо ладит с родителями, которые являются юристами и, похоже, относятся к его затее с юмором.

"Если Рафаэль сможет дать рациональное объяснение, как мы могли бы получить его согласие на рождение, я признаю свою ошибку", - сказала мать мужчины.

Как отмечает издание, Самуэль является сторонником антинатализма – философии, точнее спектра учений о том, что жизнь полна страданий, поэтому люди должны немедленно прекратить размножаться. Он ведет страницу в Facebook, где делится своими идеями.

Индус считает, что исчезновение человечества будет иметь позитивное значение для планеты в целом.

По словам Самуэля, впервые он обнаружил у себя антинаталистские убеждения в 5 лет.

"Я был нормальным ребенком. Однажды я был очень расстроен, и не хотел идти в школу, но мои родители продолжали настаивать. Поэтому я спросил их: "Зачем вы родили меня?". И у моего отца не было ответа. Думаю, если бы он смог ответить, возможно, я бы сейчас так не думал", - рассказал Самуэль.

Недавно дикий леопард вызвал панику в индийской деревне Ламба в Джаландхаре, штат Пенджаб, напав на местных жителей. Пять человек получили ранения

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Теги: суд, Индия, дети, антинатализм, философия
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