Интернет для путешествий и не только. Маск анонсировал Starlink для автофургонов

Космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска анонсировала Starlink RV – сервіс для жилых автофургонов. Там утверждают, что на данный момент нет очереди на заказ комплектов для получения услуги спутникового интернета.

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"Все будет отправлено вскоре после размещения заказа", – говорится на сайте. Между тем, учитывая ожидаемый вал заказов, SpaceX не может гарантировать быструю доставку, пишет theverge.com.

Starlink для автофургонов можно будет использовать везде, где компания предоставляет услуги, он подходит для кемпинга и других мероприятий в сельской местности или удаленных от цивилизации районах.

Абоненту нужно будет выложить $599 за терминал и $135 в месяц за интернет-соединение. В услугу Starlink RV входит возможность приостанавливать и возобновлять обслуживание в любое удобное пользователю время.

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Пока что клиенты, пишет издание, смогут рассчитывать на скорость загрузки от 5 Мбит/с до 100 Мбит/с (обычный сервис Starlink дает 50–250 Мбит/с).

Подключение, однако, будет недоступно во время движения фургона, предостерегли в компании и добавили, что SpaceX "работает над добавлением этого в услугу".

Клиентам предлагается испытать Starlink RV в течение 30 дней. Если качество не удовлетворит, SpaceX обещает вернуть деньги за оборудование.

Сейчас на орбите находится около 2000 спутников компании. Маск говорит, что у Starlink уже есть более 250 000 клиентов примерно в 25 странах.

В марте 2022 года страна-оккупант Россия пыталась заблокировать работу терминалов Starlink средствами радиоэлектронной борьбы, но в частной космической компании обновили софт – и оборудование "снова заработало без помех".

В начале мая соратник лидера российских оккупантов Путина, глава Роскосмоса Рогозин, начал угрожать Маску из-за поставок Starlink ВСУ: Маск отреагировал.

9 мая Россия пыталась "положить" сайты телеком-операторов Украины.

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Евгений Пилипенко

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