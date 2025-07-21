Иран и страны Европы 25 июля проведут ядерные переговоры
Иран 25 июля в Стамбуле проведет переговоры с тремя европейскими странами по ядерной программе. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает TABNAK.
"Встреча между Ираном, Великобританией, Францией и Германией состоится на уровне заместителей министров иностранных дел", – сказал он.
Иранскую делегацию возглавит заместитель главы МИД по политическим вопросам Маджид Тахт Раванчи. Эти переговоры будут проводиться отдельно от непрямых переговоров с Вашингтоном.
В ходе диалога намерены обсудить роль европейских стран в ядерной сделке и вопрос "обратного механизма" введения санкций, которым Европа пригрозила Ирану в случае, если сделка не будет заключена.
- 3 июля в МИД Ирана сообщили, что Тегеран после атаки США на ядерные объекты все еще видит шанс на мирные переговоры с Трампом.
- 14 июля Reuters сообщало, что против Ирана могут ввести повторные санкции из-за ядерной программы. Однако Тегеран не видит для этого оснований и обещает ответить.
- 16 июля Axios сообщало, что США и Европа дали Ирану время до августа заключить соглашение, иначе введут санкции ООН.
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