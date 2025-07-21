Іран і країни Європи 25 липня проведуть ядерні переговори
Іран 25 липня у Стамбулі проведе переговори з трьома європейськими країнами щодо ядерної програми. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї, передає TABNAK.
"Зустріч між Іраном, Великою Британією, Францією та Німеччиною відбудеться на рівні заступників міністрів закордонних справ", – сказав він.
Іранську делегацію очолить заступник глави МЗС з політичних питань Маджид Тахт Раванчі. Ці переговори будуть проводитися окремо від непрямих переговорів із Вашингтоном.
Під час діалогу мають намір обговорити роль європейських країн у ядерній угоді та питання "зворотного механізму" введення санкцій, яким Європа пригрозила Ірану в разі, якщо угоду не буде укладено.
- 3 липня в МЗС Ірану повідомили, що Тегеран після атаки США на ядерні об'єкти все ще бачить шанс на мирні переговори з Трампом.
- 14 липня Reuters повідомляло, що проти Ірану можуть запровадити повторні санкції через ядерну програму. Однак Тегеран не бачить для цього підстав і обіцяє відповісти.
- 16 липня Axios повідомляло, що США і Європа дали Ірану час до серпня укласти угоду, інакше введуть санкції ООН.
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