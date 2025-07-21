Іран і країни Європи 25 липня проведуть ядерні переговори

На переговорах обговорять ядерну угоду і можливе введення санкцій

Ісмаїл Бакаї (Фото: МЗС Ірану)

Іран 25 липня у Стамбулі проведе переговори з трьома європейськими країнами щодо ядерної програми. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї, передає TABNAK.

"Зустріч між Іраном, Великою Британією, Францією та Німеччиною відбудеться на рівні заступників міністрів закордонних справ", – сказав він.

Іранську делегацію очолить заступник глави МЗС з політичних питань Маджид Тахт Раванчі. Ці переговори будуть проводитися окремо від непрямих переговорів із Вашингтоном.

Під час діалогу мають намір обговорити роль європейських країн у ядерній угоді та питання "зворотного механізму" введення санкцій, яким Європа пригрозила Ірану в разі, якщо угоду не буде укладено.