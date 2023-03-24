Иран может сделать ядерную бомбу за несколько месяцев, если захочет, мы не дадим – Милли

Иран может изготовить ядерное оружие уже через несколько месяцев, если решит это сделать. Такое мнение высказал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает The Wall Street Journal, и добавил, что США не дадут Тегерану сделать такое оружие.

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Издание напомнило, что несколько недель назад в Пентагоне предположили, что на изготовление достаточного количества материала, способного к ядерному расщеплению для одной ядерной бомбы, у Ирана уйдет "менее двух недель".

Генерал Милли оценил, за какое время Тегеран может изготовить настоящее ядерное оружие, если решит это сделать.

По его мнению, Иран мог бы изготовить изотопы для ядерного оружия "менее чем через две недели, и ему понадобится еще несколько месяцев, чтобы изготовить настоящее ядерное оружие".

При этом в феврале разведывательные службы США сообщили, что Тегеран не принимает меры, необходимые для превращения полученного ядерного материала в бомбу.

Милли предупредил, что США не позволят Ирану иметь "развернутое ядерное оружие".

"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для нашего национального руководства, чтобы рассмотреть, как действовать, если или когда Иран когда-нибудь решит разработать настоящее ядерное оружие", – сказал генерал.

4 ноября 2022 года американские разведчики предположили, что Иран обращался в РФ за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива, которое может помочь Тегерану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить время для создания ядерного оружия.

19 февраля 2023 года международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до 84%, хотя до сих пор считалось, что у Тегерана нет оборудования для обогащения урана выше уровня 60%.

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Мілана Головань

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