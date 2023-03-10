Часть западного оружия из Украины попадает в Иран – CNN

Россия захватила часть предоставленных США и НАТО оружия и оборудования, оставленных на поле боя в Украине, и отправила в Иран, где, по мнению США, Тегеран попытается перепроектировать системы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

За последний год американские, натовские и другие западные официальные лица стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками более мелкого переносного вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитных комплексов Stinger, говорят источники.

По их словам, во многих из этих случаев Россия затем доставляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа. Россия считает, что продолжение поставок трофейного западного оружия Ирану будет стимулировать Тегеран поддерживать войну России против Украині, говорят источники.

Официальные лица США не считают, что проблема является широко распространенной или систематической, тем более украинские военные с самого начала вторжения взяли за привычку сообщать Пентагону о любых потерях американского оборудования. Тем не менее официальные лица США признают, что проблему трудно отследить.

В сентябре журналисты BBC опубликовали доказательства того, что информация о торговле Украиной западным оружием в даркнете – это фейк.

Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что западное оружие в руках ВСУ больно донимает россиян – отсюда фейки о его контрабанде.

В октябре на финском сайте Yle вышла статья, где утверждается, что оружие, которое разные страны поставляют Украине, якобы было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах. В МВД и МИД опровергли эту информацию.

16 февраля в МИДе отреагировали на публикацию Financial Times, в которой утверждается, что из Украины якобы поставляется контрабандное оружие. Николенко назвал материал FT фейком и дезинформацией в пользу России

Вадим Ребрина

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