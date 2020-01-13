Иран объявил Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хассан Рухани подписал закон с поправками, которые расширяют перечень "американских террористических организаций", включив в него Пентагон, все связанные с ним организации и тех, кто организовал уничтожение генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Al Manar TV.
В апреле 2019 года парламент Ирана принял первоначальную версию закона, в соответствии с которым Центральное командование США было признано террористической организацией после того, как США занесли в черный список Корпус стражей исламской революции.
Рухани подписал исправленную версию, сделав ее обязательной для исполнения всеми соответствующими органами страны.
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