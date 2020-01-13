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Иран объявил Пентагон террористической организацией

Иран объявил Пентагон террористической организацией - Фото
Хассан Рухани (фото - EPA)
13.01.2020, 16:12

Закон был принят в ответ на уничтожение генерала Сулеймани

Президент Ирана Хассан Рухани подписал закон с поправками, которые расширяют перечень "американских террористических организаций", включив в него Пентагон, все связанные с ним организации и тех, кто организовал уничтожение генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Al Manar TV.

В апреле 2019 года парламент Ирана принял первоначальную версию закона, в соответствии с которым Центральное командование США было признано террористической организацией после того, как США занесли в черный список Корпус стражей исламской революции.

Рухани подписал исправленную версию, сделав ее обязательной для исполнения всеми соответствующими органами страны.

  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани. В ночь с 7 на 8 января армия Ирана ответила многочисленными ракетными ударами по объектам США и международной коалиции в Ираке.
  • Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел разведданных, о том что Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства.
  • 7 января иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны признаются террористическими организациями. 

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