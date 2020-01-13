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Пентагон не подтвердил, что Сулеймани готовил атаки на посольства

Пентагон не подтвердил, что Сулеймани готовил атаки на посольства - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
13.01.2020, 07:04

В то же время Эспер разделяется позицию Трампа, что нападения на посольства могли быть

Глава Пентагона Марк Эспер не видел разведданных, что убитый США иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства. Об этом он заявил в интервью CBS News.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства, - ред.) в отношении четырех посольств", - сказал он.

В то же время Эспер разделяет позицию Трампа, что такие атаки быть могли. По его мнению, Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.

"Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему? Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих", - объяснил он.

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посольство дональд трамп атака Касем Сулеймани Марк Эспер
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