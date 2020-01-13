Пентагон не подтвердил, что Сулеймани готовил атаки на посольства

Марк Эспер (фото - ЕРА)

Глава Пентагона Марк Эспер не видел разведданных, что убитый США иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства. Об этом он заявил в интервью CBS News.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства, - ред.) в отношении четырех посольств", - сказал он.

В то же время Эспер разделяет позицию Трампа, что такие атаки быть могли. По его мнению, Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.

"Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему? Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих", - объяснил он.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар В ночь с 7 на 8 января армия Ирана ответила многочисленными ракетными ударами по объектам США и международной коалиции в Ираке. в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.

Трамп объяснил убийство генерала тем, что он якобы готовил атаки на четыре американских посольства.

Читайте также: В Иране хоронили Сулеймани - задавили десятки людей: видео