Иран угрожает атаками внутри США

Али Хаменеи (фото - ЕРА)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожает атаками внутри США, а также против Дубаи в ОАЭ и Хайфы в Израиле, если США решат ответить на ракетные удары Ирана. Об этом сообщает CNN.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США могут нанести вред Ирану, но себе они нанесут вред, во много раз больший.

Если США будут мстить, Тегеран ответит "сильнее и более сокрушительно", заявил начальник штаба армии Ирана генерал-майор Мохаммед Бакери.

В то же время глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в Twitter, что Иран предпринял пропорциональные меры для самозащиты согласно статьи 51 устава ООН, не ищет эскалации, но будет защищаться от агрессии.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани.

Сегодня Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

Трамп написал в Twitter, что "все хорошо, все нормально", и пообещал заявление.

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