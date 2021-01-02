Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогащать уран до 20%, нарушая условия ядерной сделки

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать урана до 20%, сообщает BBC.

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Сроки, когда Иран проведет обогащение, не сообщаются.

Ядерная сделка между США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном 2015 года предполагала обогащение меньше 4%. Иран начал нарушать ее условия после того, как действующий президент Дональд Трамп вывел из нее США и ввел против Ирана жесткие санкции.

Уровень в 20% по-прежнему значительно ниже 90%, необходимых для создания ядерной бомбы, отмечает BBC.

Повышение до 20% предусмотрено законом, принятым парламентом Ирана в декабре 2020 года в ответ на убийство ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Оно должно быть реализовано, если в течение двух месяцев не будут ослаблены санкции против Ирана в финансовом и нефтяном секторах.

Избранный президент США Джо Байден заявлял, что вернет США в ядерную сделку и снимет санкции, если Иран вернется к строгому соблюдению ее условий.

В январе 2020 года в Иране заявили, что могут обогащать уран в любом процентном соотношении.

В июне 2020 года объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.

В ноябре 2020 года президент Ирана Рухани призвал Байдена вернуть США к ядерной сделке.

Денис Юдин

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