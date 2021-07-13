Используют войска. Сейм Литвы признал гибридной агрессией потоки мигрантов из Беларуси

Сегодня, 13 июля, в Литве Сейм признал рост нелегальной миграции через Беларусь гибридной агрессией и предложил правительству использовать армию для усиления охраны границы. Об этом сообщает BNS.

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За соответствующее постановление проголосовали 56 членов Сейма, против – двое, воздержались 24 депутата.

В документе говорится, что организованные потоки незаконного пересечения границы из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве.

Сейм обеспокоен, что эта гибридная агрессия может стать основой для новых угроз в контексте масштабных военных учений Запад-2021, которые Беларусь и Россия запланировали на сентябрь.

Поэтому парламент предложил правительству использовать Вооруженные силы Литвы для усиления охраны и защиты государственной границы на участке между Литвой и Беларусью, а также построить в кратчайшие сроки стену по всему периметру этого участка.

Также предлагается вводить национальные санкции и санкции ЕС против организаторов потоков нелегальной миграции, в том числе против беларуских физических и юридических лиц.

Нелегальных мигрантов, не имеющих документов (кроме женщин с детьми, беременных женщин, инвалидов и детей до 16 лет), Сейм предложил рассматривались как потенциально активных участников гибридной атаки и содержать в соответствующих условиях.

Также предлагается начать информационную кампанию в странах происхождения нелегальной миграции, чтобы сдерживать потенциальных мигрантов.

Если гибридная агрессия будет продолжаться и усиливаться, предлагается начать консультации с государствами-членами НАТО, в частности с США, об угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности страны.

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Наталия Медведева

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