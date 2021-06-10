"Исторический шаг": Израиль первым в мире запретил продажу меха
В Израиле на законодательном уровне запретили продажу натурального меха. Как заявила министр окружающей среды Гила Гамлиэль, Израиль стал первой в мире страной, где ввели такой запрет.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава министерства подписала запрет и назвала это "истерическим шагом". Закон вступит в силу в декабре 2021 года.
"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и сопровождается неописуемой жестокостью и страданиями. Вместе мы сделаем израильский модный рынок более экологически чистым и сделаем добро по отношению к животным", – заявила министр.
Зоозащитники организации PETA назвали это "исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства".
- В 2018 году Chanel отказался от мехов и кожи экзотических животных.
- В мае 2019-го модный дом Prada решил отказаться от натурального меха
- В ноябре 2019 года Королева Великобритании Елизавета II решила больше не использовать одежду из натурального меха.
- В октябре 2020-го в Израиле заявили о намерениях запретить продажу меха. При этом предусматривались исключения - разрешения могут выдавать в случаях "научных исследований, образования или обучения, а также в религиозных целях или традициях".
Читайте также: Возвращение к привычной жизни. В Израиле отменили почти все ограничения, кроме одного
Комментарии