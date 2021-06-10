"Исторический шаг": Израиль первым в мире запретил продажу меха

В Израиле на законодательном уровне запретили продажу натурального меха. Как заявила министр окружающей среды Гила Гамлиэль, Израиль стал первой в мире страной, где ввели такой запрет.

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Глава министерства подписала запрет и назвала это "истерическим шагом". Закон вступит в силу в декабре 2021 года.

"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и сопровождается неописуемой жестокостью и страданиями. Вместе мы сделаем израильский модный рынок более экологически чистым и сделаем добро по отношению к животным", – заявила министр.

Зоозащитники организации PETA назвали это "исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства".

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Оксана Житнюк

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