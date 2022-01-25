Истребитель F-35 неудачно сел на авианосец ВМС США: пилот катапультировался

Вчера, 24 января, во время полетов над Южно-Китайским морем истребитель F-35C Lightning II неудачно сел на авианосец ВМС США Carl Vinson. Пилот катапультировался и был эвакуирован на вертолете, пишет пресс-служба американского флота.

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Состояние пилота "стабильное". Во время посадки ранения получили семь моряков: троих эвакуировали в больницу в Маниле (Филиппины), четверым оказали медпомощь на месте.

Жизни троих моряков, которые были эвакуированы, угрозы нет – их состояние также "стабильное". Из четверых моряков, которым помогли медики на авианосце, троих выписали, один остается под наблюдением.

Причины неудачной посадки истребителя и дополнительные подробности выясняются.

17 ноября 2021 года истребитель F-35B Королевских военно-воздушных сил Великобритании потерпел крушение в Средиземном море.

В 2021 году истребители стран НАТО поднимались 290 раз (из 370 вылетов) в ответ на действия российской авиации у границ воздушного пространства на северо-западе Европы.

США разместят в Европе эскадрилью истребителей пятого поколения F-35A.

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Яна Катасонова

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