Почти 80% взлетов истребителей НАТО в 2021 году были из-за российской авиации
В 2021 году истребители стран НАТО поднимались 290 раз (из 370 вылетов) в ответ на действия российской авиации у границ воздушного пространства на северо-западе Европы. Такие данные приводит Альянс 27 декабря, сообщает агентство AP.
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"Как правило, перехват происходил без инцидентов, поскольку самолеты стран НАТО взлетали, чтобы идентифицировать приближающийся самолет и вывести его из зоны", – говорится в заявлении.
Большинство нарушений зафиксировано в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану.
В НАТО вылеты истребителей-перехватчиков назвали "обычным делом".
Как сообщили в Альянсе, "несмотря на высокую напряженность в отношениях между НАТО и Москвой из-за действий России у границ Украины", в 2021 году количество перехватов российских самолетов снизилось.
В 2020 году истребители стран НАТО перехватывали российские самолеты примерно 350 раз.
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