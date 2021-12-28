Почти 80% взлетов истребителей НАТО в 2021 году были из-за российской авиации

В 2021 году истребители стран НАТО поднимались 290 раз (из 370 вылетов) в ответ на действия российской авиации у границ воздушного пространства на северо-западе Европы. Такие данные приводит Альянс 27 декабря, сообщает агентство AP.

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"Как правило, перехват происходил без инцидентов, поскольку самолеты стран НАТО взлетали, чтобы идентифицировать приближающийся самолет и вывести его из зоны", – говорится в заявлении.

Большинство нарушений зафиксировано в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану.

В НАТО вылеты истребителей-перехватчиков назвали "обычным делом".

Как сообщили в Альянсе, "несмотря на высокую напряженность в отношениях между НАТО и Москвой из-за действий России у границ Украины", в 2021 году количество перехватов российских самолетов снизилось.

В 2020 году истребители стран НАТО перехватывали российские самолеты примерно 350 раз.

СПРАВКА. Более 60 самолетов стран НАТО находятся в круглосуточной боевой готовности по всей Европе. Они реагируют на необъявленные военные полеты или потерю связи гражданских самолетов с авиадиспетчерами по любой причине: от технических проблем до угона.

Александр Матвиенко

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