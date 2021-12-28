UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почти 80% взлетов истребителей НАТО в 2021 году были из-за российской авиации

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 10:47
Почти 80% взлетов истребителей НАТО в 2021 году были из-за российской авиации - Фото
Военные самолеты стран НАТО (Фото – EPA)

В 2021 году истребители стран НАТО поднимались 290 раз (из 370 вылетов) в ответ на действия российской авиации у границ воздушного пространства на северо-западе Европы. Такие данные приводит Альянс 27 декабря, сообщает агентство AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как правило, перехват происходил без инцидентов, поскольку самолеты стран НАТО взлетали, чтобы идентифицировать приближающийся самолет и вывести его из зоны", – говорится в заявлении.

Большинство нарушений зафиксировано в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану.

В НАТО вылеты истребителей-перехватчиков назвали "обычным делом".

Как сообщили в Альянсе, "несмотря на высокую напряженность в отношениях между НАТО и Москвой из-за действий России у границ Украины", в 2021 году количество перехватов российских самолетов снизилось.

В 2020 году истребители стран НАТО перехватывали российские самолеты примерно 350 раз.

СПРАВКА. Более 60 самолетов стран НАТО находятся в круглосуточной боевой готовности по всей Европе. Они реагируют на необъявленные военные полеты или потерю связи гражданских самолетов с авиадиспетчерами по любой причине: от технических проблем до угона.
Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато самолет воздушное пространство перехват истребитель сдерживание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 