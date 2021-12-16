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Итальянец притворялся слепым ради пособия на 170 000 евро. "Попался", решив обновить права

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 22:08
Итальянец притворялся слепым ради пособия на 170 000 евро.
Иллюстративное фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

В Италии по подозрению в мошенничестве арестовали мужчину, который годами получал помощь за фейковую слепоту. Государство выплатило ему пособие на сумму не менее 170 000 евро, передает AFP.

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По данным итальянских журналистов, в Палермо (Сицилия) 40-летний мужчина получал пособие с 2008 года, заявив, что он якобы полностью ослеп в результате "врожденной проблемы".

В 2018 году итальянец продлил свои водительские права, в связи с чем финансовую полицию оповестили о возможном мошенничестве.

Правоохранители устроили проверку и увидели, как мужчина, будучи за рулем, одновременно набирал номер на телефоне. Он гулял по оживленному торговому центру, рассматривая витрины магазинов, и обучал свою дочь кататься на велосипеде. Также он был замечен на скутере без страховки.

Местные журналисты говорят, что его прозвали Берлускони в честь бывшего премьер-министра Италии, у которого были проблемы с законом.

При этом 40-летний подозреваемый уже был приговорен судом первой инстанции к тюремному заключению сроком почти на 15 лет за участие в группе, которая устраивала фейковые ДТП ради получения страховых выплат. Дело находится на апелляции.

  • О подобном случае в Италии уже сообщали в мае 2021-го: 67-летний мужчина 10 лет притворялся слепым и получил около 160 000 евро пособия.

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Оксана Житнюк
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