Из Бельгии депортировали пятерых датчан – те хотели сжечь Коран "из любви к бельгийцам"

Путем сожжения Корана мужчины хотели выразить свой протест против увольнения учителя, которого выгнали за карикатуры на мусульманского пророка

В столице Бельгии, Брюсселе, полиция задержала пятерых датских активистов – они намеревались публично сжечь Коран. Позже задержанные были высланы из страны с запретом въезжать в нее в течение года, пишет BBC.

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По информации правоохранителей, все пятеро были последователями ультраправового политика Дании Расмуса Палудана.

Как заявили сами задержанные, они хотели сжечь священную книгу мусульман "из-за любви к бельгийскому народу" в знак протеста против увольнения брюссельского учителя, которого выгнали из школы за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Примечательно, что торжественное сожжение Корана было запланировано в районе Брюсселя, который особенно густо населен мусульманами – Сен-Жан-Моленбеке. В полиции назвали это "серьезной угрозой общественному порядку".

16 октября 2020 года в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин мужчина обезглавил учителя колледжа – тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Были арестованы 11 человек, в том числе, родители подозреваемого.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся "исламистским терактом".

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Дарья Мостовая

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