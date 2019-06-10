Из Ирака выводят часть иностранных войск

Фото: facebook.com/NZArmy

Через год в Ираке не останется военнослужащих армии Новой Зеландии. О сворачивании участия в международной антитеррористической коалиции на территории этой ближневосточной страны заявила новозеландский премьер Джасинда Ардерн, пишет NZ Herald.

По ее словам, в феврале 2015 года Новая Зеландия взяла на себя обязательство перед властями Ирака и союзниками тренировать Иракские силы безопасности на военной базе Таджи в пригороде Багдада, "чтобы повысить их возможности победить и предотвратить возрождение ИГ".

"Что касается Ирака, то время уходить <...> В течение следующих двенадцати месяцев Новая Зеландия сможет свернуться (там), выполнив обязательство", - сказала она.

По контракту, в Ираке сейчас - 95 новозеландских советников. К январю их останется 45. За все время участия в иракской коалиции через базу по ротации прошли около 44 000 военных Новой Зеландции.

Взамен Новая Зеландия увеличит вливания средств для стабилизации ситуации в Ираке - в следующие три года она будет выделять до $3 млн в год. Цель - помочь общинам восстановиться после войны с боевиками Исламского государства.

В феврале 2019 года Сенат США проголосовал против планов президента Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии и Афганистана.

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