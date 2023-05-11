Из Сектора Газа по Израилю выпустили уже более 500 ракет, Израиль тоже наносит удары

По утрам 11 мая палестинские боевики в Секторе Газа выпустили по Израилю 507 ракет. ЦАХАЛ заявляет об обезвреживании руководителя ракетно-пускового отряда Палестинского исламского джихада. Об этом сообщает Haaretz.

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По данным ЦАХАЛа, по меньшей мере 368 ракет пересекли границу, а 108 упали в самой Газе. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила 154 ракеты с показателем успешности 95%.

Кроме того, армия Израиля утверждает, что четыре палестинских мирных жителя были убиты ракетами, выпущенными Палестинским исламским джихадом, не долетевшими до целей. Речь идет об инциденте близ города Газа, где погибли 10-летняя девушка и 16-летний парень. В городе Бейт-Ханун при схожих обстоятельствах погибли 16-летний парень и 51-летний мужчина, пишет издание.

Израильские военные говорят, что они нанесли удары по 158 объектам Палестинского исламского джихада, сообщает Times of Israel.

В частности, как сообщает ЦАХАЛ, во время авиаудара по квартире в Газе перед рассветом уничтожен руководитель ракетно-пускового отряда группировки Али Хасан Гали, также известный как Абу Мухаммад.

Подконтрольное ХАМАСу министерство здравоохранения в Секторе Газа сообщает, что 25 палестинцев были убиты и 76 ранены с начала операции Израиля против Палестинского исламского джихада.

Вчера, 10 мая, палестинские боевики в секторе Газа обстреляли Израиль ракетами после того, как израильские военные заявили, что нанесли серию воздушных ударов по ракетным установкам "Исламского джихада".

10 мая с 11:00 до 16:00 из контролируемого боевиками ХАМАС Сектора Газа было выпущено по Израилю 270 ракет, из них 62, угрожавшие населенным пунктам, были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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