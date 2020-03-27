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Из США и Канады домой без проверки перед посадкой летят 628 украинцев – фото

Из США и Канады домой без проверки перед посадкой летят 628 украинцев – фото - Фото
Фото: Денис Кацило/LIGA.net
27.03.2020, 07:25

Украина эвакуирует своих граждан из Северной Америки. Тем временем США вчера стали страной №1 по числу диагностированных зараженных коронавирусом.

Из Северной Америки в ночь на 27 марта в Киев вылетели два специальных коммерческих рейса с украинцами, которые на фоне пандемии не успели вернуться на родину до 16 марта. Об этом пишут посольства Украины в США и Канаде.

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354 пассажира летят бортом Международных авиалиний Украины из Нью-Йорка - это первый из двух запланированных рейсов. Они обеспечены несколькими масками, которые можно менять во время длительного перелета.

Посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил Укринформу, что проверка пассажиров на симптомы коронавируса не осуществлялась - ее проведут при посадке в Борисполе.

"Рады, что этим самолетом также удалось отправить 39 детей, которые учились в США по программе FLEX, а также двух ветеранов, которые из-за потери зрения проходили реабилитацию в США", - уточнили дипломаты о рейсе из охваченного вспышкой вируса Нью-Йорка.

Перед посадкой в Борисполе экипаж раздаст пассажирам маски KN90 для защиты себя и окружающих при переезде из аэропорта к местам своего проживания в Украине.

Кроме того, из Торонто домой в Украину летят 274 пассажира: их также везет самолет МАУ. О проверке людей перед посадкой ничего не говорится.

Пассажиры обоих рейсов должны самостоятельно пройти 14-дневный карантин.

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Фото: посольства Украины в США и Канаде

Евгений Пилипенко
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