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Из-за коронавируса Октоберфест в этом году пока остается под вопросом - BBC

Из-за коронавируса Октоберфест в этом году пока остается под вопросом - BBC - Фото
Октоберфест (фото - Frank leonhardt/EPA)
16.04.2020, 16:20

Власти Баварии еще обсуждают возможность проведения пивного фестиваля в этом году, но допускают, что он может не состояться

В этом году власти Баварии могут отменить традиционное празднование Октоберфеста. Причиной тому может стать затяжной карантин, введенный из-за массового распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC со ссылкой на премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера.

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Окончательно вопрос о проведении популярного ежегодного мероприятия пока не решен. Но премьер подчеркнул, что он настроен "очень скептически" и, несмотря на то, что "октябрь далеко, он вряд ли может себе представить празднование события таких масштабов". 

В ближайшие две недели Зёдер планирует обсудить вопрос по Октоберфесту с бургомистром Мюнхена Дитером Райтером, после чего будет обнародовано итоговое решение о возможности проведения фестиваля.

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Дарья Мостовая
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