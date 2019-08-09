Из-за поста в Twitter. МИД РФ вызвал американского дипломата

МИД России (фото - Известия)

Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника посольства США Тима Ричардсона из-за публикации в Twitter. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Как уточняется, дипломат вызван из-за публикации на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter. Кроме того, вопросы у МИД РФ вызвала публикация на сайте дипмиссии. Информация в них касалась акции протеста в Москве 3 августа.

Российская сторона расценила размещенную информацию как призывк участию в акции протеста и якобы вмешательство во внутренние дела РФ.

2 августа на страницах управления Госдепа был опубликован маршрут шествия участников акции за честные выборы. Акция не была санкционирована российскими властями. Из-за этого силовики проводили массовые задержания ее участников.

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