"Изгоняющий Путина" шаман пока дошел только до ЕСПЧ, но не Москвы

Называющий себя "шаманом-воином" якут Александр Габышев, поход которого в Москву "изгнать демона Путина" дважды прервали российские силовики, пожаловался на власти в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на тамошних правозащитников.
Габышев с соратниками подали жалобу о нарушении их прав при незаконном задержании в декабре, когда он повторно пошел "изгонять Путина".
Шаман пишет, что требование полиции отдать им меч незаконно.
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