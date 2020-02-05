"Изгоняющий Путина" шаман пока дошел только до ЕСПЧ, но не Москвы

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Называющий себя "шаманом-воином" якут Александр Габышев, поход которого в Москву "изгнать демона Путина" дважды прервали российские силовики, пожаловался на власти в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на тамошних правозащитников.

Габышев с соратниками подали жалобу о нарушении их прав при незаконном задержании в декабре, когда он повторно пошел "изгонять Путина".

Шаман пишет, что требование полиции отдать им меч незаконно.

Габышев вышел в Москву в марте 2019-го. В сентябре его задержали

ФСБ заявила, что он "невменяемый", но правозащитники считают экспертизу сомнительной.

До того против якута возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму", но обвинение не предъявили.

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