Израиль нанес авиаудар по военным объектам ХАМАС: видео
11.09.2021, 13:00
F-35 ВВС Израиля над Иерусалимом (Фото – Atef Safadi, EPA)
Израиль нанес авиаудар по объектам террористической организации ХАМАС в ответ на ракетный обстрел. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии оборон Израиля.
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ЦАХАЛ заявляет, что атаковал пулеметный пост, склад и военный комплекс. Удар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную с территории Сектора Газа и перехваченную израильской ПВО.
Израильские военные опубликовали видео авиаудара:
תיעוד מתקיפות צה״ל ברצועת עזה הלילה: pic.twitter.com/cTfmKuc77W— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 11, 2021
ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за все террористические атаки, исходящие из Газы.
- В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.
- После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.
- 25 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе из-за запуска зажигательных воздушных шаров.
- 7 августа ЦАХАЛ нанес удары по военному комплексу в Газе.
- 7 сентября Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе: видео
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