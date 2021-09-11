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Израиль нанес авиаудар по военным объектам ХАМАС: видео

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 13:00
Израиль нанес авиаудар по военным объектам ХАМАС: видео - Фото
F-35 ВВС Израиля над Иерусалимом (Фото – Atef Safadi, EPA)

Израиль нанес авиаудар по объектам террористической организации ХАМАС в ответ на ракетный обстрел. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии оборон Израиля.

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ЦАХАЛ заявляет, что атаковал пулеметный пост, склад и военный комплекс. Удар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную с территории Сектора Газа и перехваченную израильской ПВО.

Израильские военные опубликовали видео авиаудара:

ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за все террористические атаки, исходящие из Газы.

  • В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.
  • После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.
  • 25 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе из-за запуска зажигательных воздушных шаров.
  • 7 августа ЦАХАЛ нанес удары по военному комплексу в Газе.
  • 7 сентября Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе: видео
Денис Юдин
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Цахал Израиль авиаудар сектор газа хамас
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