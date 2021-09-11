Израиль нанес авиаудар по военным объектам ХАМАС: видео

Израиль нанес авиаудар по объектам террористической организации ХАМАС в ответ на ракетный обстрел. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии оборон Израиля.

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ЦАХАЛ заявляет, что атаковал пулеметный пост, склад и военный комплекс. Удар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную с территории Сектора Газа и перехваченную израильской ПВО.

Израильские военные опубликовали видео авиаудара:

תיעוד מתקיפות צה״ל ברצועת עזה הלילה: pic.twitter.com/cTfmKuc77W — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 11, 2021

ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за все террористические атаки, исходящие из Газы.

В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

25 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе из-за запуска зажигательных воздушных шаров.

7 августа ЦАХАЛ нанес удары по военному комплексу в Газе.

7 сентября Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе: видео

Денис Юдин

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