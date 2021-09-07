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Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 08:57
Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе: видео - Фото
Истребитель F-15 ВВС Израиля (Фото - Abir Sultan, EPA)

Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в Twitter.

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Израильские военные сообщили, что вчера, 6 сентября, когда израильтяне готовились праздновать еврейский Новый год, боевики ХАМАС запустили воздушные шары, вызвавшие пожары в Израиле. The Jerusalem Post сообщает также со ссылкой на палестинские СМИ об обстреле израильского гражданского автомобиля пулеметным огнем палестинцев недалеко от Сдерота.

В ответ были нанесены авиаудары по заводу по производству ракет и военному комплексу с бетонным заводом в Хан-Юнисе. Израильские военные считают, что бетон использовали для строительства сети подземных туннелей ХАМАС.

Палестинские СМИ опубликовали фото и видео обстрела:

  • В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.
  • После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.
  • 16 июня Израиль нанес авиаудары по военной инфраструктуре ХАМАС в Газе.
  • 25 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе из-за запуска зажигательных воздушных шаров.
  • 7 августа ЦАХАЛ нанес удары по военному комплексу в Газе.
Денис Юдин
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Израиль авиаудар сектор газа хамас
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