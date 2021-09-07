Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе: видео

Израиль нанес удар по производству ракет для ХАМАС в Газе. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в Twitter.

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Израильские военные сообщили, что вчера, 6 сентября, когда израильтяне готовились праздновать еврейский Новый год, боевики ХАМАС запустили воздушные шары, вызвавшие пожары в Израиле. The Jerusalem Post сообщает также со ссылкой на палестинские СМИ об обстреле израильского гражданского автомобиля пулеметным огнем палестинцев недалеко от Сдерота.

В ответ были нанесены авиаудары по заводу по производству ракет и военному комплексу с бетонным заводом в Хан-Юнисе. Израильские военные считают, что бетон использовали для строительства сети подземных туннелей ХАМАС.

Палестинские СМИ опубликовали фото и видео обстрела:

مدفعية الاحتلال تطلق قنابل انارة شرق مدينة #غزة pic.twitter.com/gpuko7SZoK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

فيديو لقصف طائرات الاحتلال لموقع للمقا..ومة جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/4MphdWKILv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

16 июня Израиль нанес авиаудары по военной инфраструктуре ХАМАС в Газе.

25 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе из-за запуска зажигательных воздушных шаров.

7 августа ЦАХАЛ нанес удары по военному комплексу в Газе.

Денис Юдин

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