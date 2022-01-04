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Израиль открывает границы для иностранцев: что меняется

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 11:50
Израиль открывает границы для иностранцев: что меняется - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 9 января Израиль открывает въезд в страну для иностранцев, изменяет условия карантина из-за пандемии коронавируса для приезжих и сокращает список стран красной зоны. Новые правила утверждены Минздравом, пишет Vesty.co.il.

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В министерстве констатировали: ограничения стали бесполезны, когда число заражений внутри страны превысило заболеваемость среди граждан, прибывших в Израиль из-за границы.

Минздрав страны перечислил условия свободного въезда:

- приехать в Израиль могут только граждане стран, которые не входят в красную зону;

- приезжие должны быть полностью привиты вакциной, признанной в Израиле;

- накануне вылета нужно заполнить онлайн-форму;

- ПЦР-тест или тест на антиген необходимо сдать перед вылетом и после прибытия в Израиль;

- приезжие с COVID-сертификатом из стран оранжевой зоны должны пройти 24-часовой карантин, который будет завершен ранее после отрицательного теста на коронавирус;

- непривитые граждане из стран оранжевой зоны должны пройти 14-дневный карантин. Его можно сократить вдвое, если на седьмой день сдать ПЦР-тест и он будет отрицательным.

Из списка красных стран в оранжевый переводят ЮАР, Венгрию, Нигерию, Испанию, Португалию, Францию и Канаду.

В красном списке остаются ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция.

Украина внесена Израилем в перечень стран оранжевой зоны в августе 2021 года.

  • 20 декабря 2022 года Австрия и Румыния изменили правила въезда на свою территорию для иностранцев, в том числе для украинцев.
  • 27 декабря Чехия ужесточила правила въезда граждан Украины.
  • С 2 января Черногория вводит новые правила для въезда граждан Украины – помимо негативного ПЦР-теста нужен сертификат о вакцинации, который в стране будут признавать только полгода после второй дозы.

Читайте также: Не только Украина: Ryanair сокращает рейсы по всей Европе на из-за омикрона

Яна Катасонова
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Израиль иностранцы въезд карантин коронавирус COVID-19
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