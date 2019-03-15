Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.03.2019, 06:17

Израиль ответил ударом на ракетный обстрел из сектора Газа

Израиль ответил ударом на ракетный обстрел из сектора Газа - Фото
ВВС Израиля (фото - EPA)

Вчерашняя атака из сектора Газа усилила напряжение в Израиле накануне парламентских выборов 9 апреля

Реклама
Реклама

После того, как две ракеты 14 марта были пущены со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива, Израиль нанес ответные удары. Об этом заявили представители ЦАХАЛ в Twitter, сообщает Deutsche Welle.

"Только что мы начали наносить удары по террористам в секторе Газа. Подробности последуют позже", - указано в сообщении.

Реклама

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля, Ронена Манелиса, который прокомметировал ракеты в небе над Тель-Авивом, сказал, что произошедшее стало для них "сюрпризом". 

Член кабинета министров Израиля, противник политики Биньямина Нетаньяху Нафтали Беннетт, говоря о ситуации, заявил, что вчерашние обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа производятся уже на протяжении года. Он потребовал от премьер-министра представить конкретный "план по разгрому ХАМАС".

Издание отмечает, что атака 14 марта усилила напряжение в Израиле в преддверии парламентских выборов 9 апреля, в которых намерен участвовать нынешний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он возглавляет правительство Израиля с 2009 года.

14 марта произошла была первая атака на Тель-Авив из сектора Газа с 2014 года.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Израиль, сектор газа, атака
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 