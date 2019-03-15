Израиль ответил ударом на ракетный обстрел из сектора Газа

ВВС Израиля (фото - EPA)

После того, как две ракеты 14 марта были пущены со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива, Израиль нанес ответные удары. Об этом заявили представители ЦАХАЛ в Twitter, сообщает Deutsche Welle.

"Только что мы начали наносить удары по террористам в секторе Газа. Подробности последуют позже", - указано в сообщении.

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По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля, Ронена Манелиса, который прокомметировал ракеты в небе над Тель-Авивом, сказал, что произошедшее стало для них "сюрпризом".

Член кабинета министров Израиля, противник политики Биньямина Нетаньяху Нафтали Беннетт, говоря о ситуации, заявил, что вчерашние обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа производятся уже на протяжении года. Он потребовал от премьер-министра представить конкретный "план по разгрому ХАМАС".

Издание отмечает, что атака 14 марта усилила напряжение в Израиле в преддверии парламентских выборов 9 апреля, в которых намерен участвовать нынешний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он возглавляет правительство Израиля с 2009 года.

14 марта произошла была первая атака на Тель-Авив из сектора Газа с 2014 года.