Израиль внес Чечню в список угроз для своих граждан, Кадыров отреагировал

Совет безопасности Израиля включил российский регион Чечню в список "очень высоких реальных угроз" для израильтян, "учитывая присутствие и активность террористических организаций". Об этом написано на сайте структуры.

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При этом израильское контртеррористическое бюро рекомендует гражданам избегать посещения региона и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон. "Немедленно покиньте этот район", – призывает антитеррор-ведомство Израиля тех своих гражданам, кто все же оказался в исламской республике на юго-востоке РФ.

Там же в справке подчеркивается: "В стране проживает чеченский народ, который борется за независимость Чечни от российского правления".

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Ставленник Кремля в регионе Рамзан Кадыров, реагируя на такое сообщение из Израиля, в Telegram заявил, что "боевиков мы уничтожили", а израильские граждане "в курсе реального положения дел: активно приезжают, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют".

Он призвал Совбез Израиля "не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами" и заподозрил, что список "составляется под чью-то дудку" (в таком духе кремлевский режим регулярно пишет об Украине и других странах).

Евгений Пилипенко

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