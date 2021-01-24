Израиль закрывает главный международный аэропорт из-за новых штаммов коронавируса

Правительство Израиля решило закрыть почти для всех рейсов международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Аэропорт закроют в ночь на вторник, 26 января, по меньшей мере до 31 января.

В копии одобренного министрами предложения говорится, что всем иностранным самолетам будет запрещено заходить в небо Израиля или приземляться в аэропорту Бен-Гурион. Исключения будут сделаны для грузовых лайнеров и самолетов аварийной службы.

Закрытие аэропорта связано со стремлением властей Израиля минимизировать риск распространения в стране мутировавших штаммов коронавируса, которые обнаружили в разных странах.

К 3 января в Израиле привили 10,5% населения.

К 10 января привили уже 20% населения, а некоторым начали вводить вторые дозы препарата.

24 января сообщалось, что в стране вакцинировано 25% населения. Прививки начнут делать подросткам 16-18 лет.

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Наталия Медведева

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