"Жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" Маск отреагировал на события в Беларуси

Автор публикации, на которую отозвался Маск, ответил, что тот может помочь привлечь внимание к Беларуси, а также поддержать активистов финансово

Один из пользователей Twitter Эрвин Вейков разместил в соцсети видео протестов в Беларуси, подписав его, что Беларусь в огне и что именно так автократы побеждают на выборах. В своей публикации он тегнул Билла Гейтса и Илона Маска, на что Маск ответил, что ему жаль и спросил, чем может помочь.

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"Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки - так автократы "выигрывают" свои выборы. Распространите это. Кто-нибудь, чей голос услышат - сделайте это сейчас", - написал Вейков.

Спустя несколько часов Илон Маск отреагировал на призыв. "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" - спросил он.

На это автор публикации ответил ему, что протестующим нужно внимание мирового сообщества и Маск может в этом помочь, а также, что помочь можно финансово и дал контакты людей, которые собирают деньги на поддержку беларусских активистов.

С вечера 9 августа после президентских выборов в Беларуси в стране начались протесты и забастовки.

Сегодня пятый день протестов - в Минске люди собрались на митинга с самого утра.

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Дарья Мостовая

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