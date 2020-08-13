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"Жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" Маск отреагировал на события в Беларуси

13.08.2020, 15:28
Илон Маск (фото — ЕРА)

Автор публикации, на которую отозвался Маск, ответил, что тот может помочь привлечь внимание к Беларуси, а также поддержать активистов финансово

Один из пользователей Twitter Эрвин Вейков разместил в соцсети видео протестов в Беларуси, подписав его, что Беларусь в огне и что именно так автократы побеждают на выборах. В своей публикации он тегнул Билла Гейтса и Илона Маска, на что Маск ответил, что ему жаль и спросил, чем может помочь.

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"Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки - так автократы "выигрывают" свои выборы. Распространите это. Кто-нибудь, чей голос услышат - сделайте это сейчас", - написал Вейков. 

Спустя несколько часов Илон Маск отреагировал на призыв. "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" - спросил он.

На это автор публикации ответил ему, что протестующим нужно внимание мирового сообщества и Маск может в этом помочь, а также, что помочь можно финансово и дал контакты людей, которые собирают деньги на поддержку беларусских активистов.

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Дарья Мостовая
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