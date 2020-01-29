Женщина умерла во время конкурса по скоростному поеданию пирожных

В Австралии умерла женщина, которая принимала участие в соревновании по скоростному поеданию пирожных. Об этом сообщает BBC News Україна.
Сообщается, что у нее произошел сердечный приступ во время конкурса, организованного в честь Дня Австралии в отеле в городе Герви-Бей.
Участники должны были за отведенное время съесть как можно больше бисквитных пирожных с шоколадом и кокосом. Одной из участниц сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем направили в больницу, где она умерла.
Конкурсы по скоростному поеданию пищи популярны во время празднований по случаю национального праздника - Дня Австралии.
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