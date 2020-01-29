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Женщина умерла во время конкурса по скоростному поеданию пирожных

Женщина умерла во время конкурса по скоростному поеданию пирожных - Фото
Традиционный австралийский десерт ламингтон (Фото: depositphotos.com)
29.01.2020, 10:07

Инцидент произошел в Австралии

В Австралии умерла женщина, которая принимала участие в соревновании по скоростному поеданию пирожных. Об этом сообщает BBC News Україна.

Сообщается, что у нее произошел сердечный приступ во время конкурса, организованного в честь Дня Австралии в отеле в городе Герви-Бей.

Участники должны были за отведенное время съесть как можно больше бисквитных пирожных с шоколадом и кокосом. Одной из участниц сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем направили в больницу, где она умерла.

Конкурсы по скоростному поеданию пищи популярны во время празднований по случаю национального праздника - Дня Австралии.

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  • Тогда же сообщалось, что в Великобритании девочка нашла послание китайских заключенных в дешевой открытке. 
  • 22 января в Бельгии заключенный, который сбежал из тюрьмы, прислал ее руководству открытку с "приветом из Таиланда".

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Австралия пирожные скоростное поедание пищи
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