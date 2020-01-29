Женщина умерла во время конкурса по скоростному поеданию пирожных

Традиционный австралийский десерт ламингтон (Фото: depositphotos.com)

В Австралии умерла женщина, которая принимала участие в соревновании по скоростному поеданию пирожных. Об этом сообщает BBC News Україна.

Сообщается, что у нее произошел сердечный приступ во время конкурса, организованного в честь Дня Австралии в отеле в городе Герви-Бей.

Участники должны были за отведенное время съесть как можно больше бисквитных пирожных с шоколадом и кокосом. Одной из участниц сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем направили в больницу, где она умерла.

Конкурсы по скоростному поеданию пищи популярны во время празднований по случаю национального праздника - Дня Австралии.

24 декабря 2019 года сообщалось , что надзирательницу посадили в тюрьму за роман с опасным заключенным.

Тогда же сообщалось , что в Великобритании девочка нашла послание китайских заключенных в дешевой открытке.

Бельгии заключенный, который сбежал из тюрьмы , прислал ее руководству открытку с "приветом из Таиланда". 22 января в

Читайте также: Мужчина возил в авто скелет, чтобы ездить по льготной полосе