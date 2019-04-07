Жертва Новичка - послу РФ: Почему ваша страна убила мою подругу?

Чарли Роули и посол РФ Александр Яковенко (фото - www.mirror.co.uk)

Отравленный в британском Эймсбери нервно-паралитическим веществом Новичок Чарли Роули пришел на встречу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и спросил, кто убил его подругу. Об этом сообщает Sunday Mirror

90-минутная встреча состоялась в российском посольстве. 44-летняя Дон Стерджесс умерла спустя 7 дней после того, как к ней в руки попал флакон от духов, в котором был Новичок. 45-летний Роули выжил после 10 дней в коме.

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"Я пошел и спросил их: "Почему ваша страна убила мою подругу?", - сказал Роули Sunday Mirror.

"Но я не получил никаких ответов. Я только услышал российскую пропаганду. Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было Новичком, который они (РФ - ред.) сделали, потому что, если бы это было так, все были бы мертвы", - отметил он.

Мужчина, который пришел со своим братом Мэтью, сказал, что попытки Яковенко оправдать "несостоятельность России, были нелепыми". Он все еще считает, что это "Россия осуществила атаку", хотя узнал кое-что новое.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дон Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс агентов РФ согласились и лидеры США, ЕС и Канады. 14 февраля 2019 года Bellingcat установили, что третий подозреваемый - Денис Сергеев (по легенде - Сергей Федотов), высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, может быть причастен к отравлению в Болгарии бизнесмена-оружейника Эмилиана Гебрева.