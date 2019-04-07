Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.04.2019, 09:59

Жертва Новичка - послу РФ: Почему ваша страна убила мою подругу?

Жертва Новичка - послу РФ: Почему ваша страна убила мою подругу? - Фото
Чарли Роули и посол РФ Александр Яковенко (фото - www.mirror.co.uk)

Отравленный Новичком британец спросил посла РФ Александра Яковенко, кто убил его подругу Дон Стерджесс

Реклама
Реклама

Отравленный в британском Эймсбери нервно-паралитическим веществом Новичок Чарли Роули пришел на встречу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и спросил, кто убил его подругу. Об этом сообщает Sunday Mirror

90-минутная встреча состоялась в российском посольстве. 44-летняя Дон Стерджесс умерла спустя 7 дней после того, как к ней в руки попал флакон от духов, в котором был Новичок. 45-летний Роули выжил после 10 дней в коме.

Реклама

"Я пошел и спросил их: "Почему ваша страна убила мою подругу?", - сказал Роули Sunday Mirror.

"Но я не получил никаких ответов. Я только услышал российскую пропаганду. Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было Новичком, который они (РФ - ред.) сделали, потому что, если бы это было так, все были бы мертвы", - отметил он.

Мужчина, который пришел со своим братом Мэтью, сказал, что попытки Яковенко оправдать "несостоятельность России, были нелепыми". Он все еще считает, что это "Россия осуществила атаку", хотя узнал кое-что новое.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дон Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс агентов РФ согласились и лидеры США, ЕС и Канады. 14 февраля 2019 года Bellingcat установили, что третий подозреваемый - Денис Сергеев (по легенде - Сергей Федотов), высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, может быть причастен к отравлению в Болгарии бизнесмена-оружейника Эмилиана Гебрева.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Новичок, Александр Яковенко, дело Скрипаля, чарли роули
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 