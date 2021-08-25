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Житель российского Волгограда нашел на помойке брошенный танк Т-90: фото

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 12:19
Житель российского Волгограда нашел на помойке брошенный танк Т-90: фото - Фото
Фото: v1.ru

Среди мусора на пустыре в российском Волгограде местные жители нашли брошенный танк Т-90 Владимир. Об этом пишет местный ресурс v1.ru.

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Боевую машину нашли на территории заброшенного аэропорта. Как пишет Новая газета, танк "буквально врос в местность, это видно по следам".

Фото: v1.ru

Между тем, в Минобороны страны-оккупанта РФ заявили сотрудникам СМИ, что "танк не брошен", а "принимал участие в подготовке к форуму" и "военные тренировали танковый вальс".

Фото: v1.ru

Почему бронетехника находится на помойке без охраны, там пояснить затруднились, пишут в издании.

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В росСМИ уточнили – "неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли срочники из Чечни, но потом они все ушли делать намаз".

Ресурс пишет, что "это довольно странная версия, если учесть, что только нам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него".

Армию России недавно начали комплектовать танком Т-90М Прорыв.

Евгений Пилипенко
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танк мусор волгоград т-90
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