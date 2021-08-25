Житель российского Волгограда нашел на помойке брошенный танк Т-90: фото

Среди мусора на пустыре в российском Волгограде местные жители нашли брошенный танк Т-90 Владимир. Об этом пишет местный ресурс v1.ru.

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Боевую машину нашли на территории заброшенного аэропорта. Как пишет Новая газета, танк "буквально врос в местность, это видно по следам".

Между тем, в Минобороны страны-оккупанта РФ заявили сотрудникам СМИ, что "танк не брошен", а "принимал участие в подготовке к форуму" и "военные тренировали танковый вальс".

Почему бронетехника находится на помойке без охраны, там пояснить затруднились, пишут в издании.

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В росСМИ уточнили – "неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли срочники из Чечни, но потом они все ушли делать намаз".

Ресурс пишет, что "это довольно странная версия, если учесть, что только нам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него".

Армию России недавно начали комплектовать танком Т-90М Прорыв.

В 2019 году США заполучили для изучения российский Т-90, а двумя годами ранее такой же танк захватили джихадисты в Сирии.

Весной 2019-го был идентифицирован сгоревший в 2014-м в танке боевик из Славянска.

В апреле на Пасху военные вывели на фронт "танковую писанку" (видео).

Евгений Пилипенко

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