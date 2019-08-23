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США заполучили для изучения российский танк Т-90 Владимир – СМИ

США заполучили для изучения российский танк Т-90 Владимир – СМИ - Фото
Танк Т-90 и ЗРК на заднем фоне (фото - Виталий Кузьмин / Wikipedia)
23.08.2019, 08:05

Военный эксперт из польского Nowa Technika Wojskowa говорит о танке со сварной башней: это отличительный признак более "свежей" модификации машины

Российский танк Т-90 Владимир, который в первую декаду нового тысячелетия был одним из самых продаваемых на мировом рынке основных боевых танков, есть в распоряжении у американских инженеров. Об этом у себя в Twitter сообщил в ходе беседы военных эксперт Nowa Technika Wojskowa из Польши Дамиан Ратка.

"США уже давно заполучили T-90 со сварной башней. Вероятно, какой-то субвариант T-90С, насколько мне известно от моего источника", - пишет он.

Когда его переспросили - "точно Т-90, может Т-80 УД?", Ратка ответил, что да, Т-90, сославшись на "твердый собственный источник" этой информации.

Ратка не имеет информации о том, как американцы могли заполучить Т-90. Он предположил, что экспортный вариант боевой машины могли достать в Индии, которая получает танки Т-90С с 1999 года, или из другой страны.

К 2020 году Индия собирается довести число Т-90 в войсках до 2000 единиц. На сегодняшний момент такие танки стоят на вооружении как минимум 10 стран, включая Россию. Еще в три страны планируются поставки.

Войска российских оккупантов применяли Т-90 в активную фазу войны на востоке Украины

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танк т-90
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