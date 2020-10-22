Жители Нагорного Карабаха об эпидемии: Заболевшие COVID-19 прячутся в холодных подвалах
По словам местных жителей и медиков, ситуация с распространением коронавируса катастрофическая и заболели почти все врачи
Жители Нагорного Карабах поделились тем, как они переживают эпидемию COVID-19 в условиях боевых действий. Из-за постоянных обстрелов местным приходится прятаться в холодных подвалах, а из-за нехватки врачей больными занимаются инфицированные доктора, сообщает AP.
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Одна из жительниц Степанакерта, столицы никем не признанного государства Нагорный Карабах, объяснила, что из-за постоянных обстрелов у них просто нет ни сил, ни времени думать о коронавирусе. Те, кто заболел прячутся в подвалах домов вместе со здоровыми, чтобы укрыться от артиллерийского огня.
Местный "министр здравоохранения" Арарат Оганджанян тоже заболел COVID-19, но продолжил работать, несмотря на лихорадку и пневмонию. Главврач инфекционной клиники Степанакерта Мальвина Бадалян заявила, что практически все врачи были заражены.
"Кто-то болеет в более легкой форме, кто-то – в более тяжелой", – сказала Бадалян, добавив, что доктора равно продолжают лечить пациентов, поскольку кому-то нужно заниматься ранеными и тяжелобольными.
Как утверждает Оганджанян, многие врачи и медсестры знали, что болеют коронавирусом, но скрывали это. "Они и сейчас могут лечь в угол, чтобы снизить температуру, а потом встать и продолжить операцию". По его словам, общее количество заболевших в Нагорном Карабахе сейчас не может подсчитать никто.
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