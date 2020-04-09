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Жительница Нидерландов стала старейшей в мире, выздоровевшей от COVID-19

Жительница Нидерландов стала старейшей в мире, выздоровевшей от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
09.04.2020, 17:55

107-летняя Корнелия Рас, живущая в Нидерландах, стала старейшим в мире человеком, выздоровевшим от коронавирусной инфекции

Корнелия Рас, 107-летняя жительница Нидерландов, возможно, стала старейшей из пациентов, выздоровевших от коронавируса. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения, сообщает NL Times.

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О том, что Рас выздоровела от COVID-19, стало известно в понедельник, 6 апреля. Она заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в ее доме престарелых.

По словам представителя ВОЗ, у организации нет информации о выздоровления кого-то, кто был бы старше. Он добавил, что возраст многих выздоровевших пациентов неизвестен, но даже с учетом этого, очень вероятно, что Рас - старейший из них.

  • Ранее в Нидерландах от COVID-19 выздоровели 101-летняя женщина и 103-летний мужчина.
  • По последним данным, в Нидерландах - 21 762 заболевших коронавирусом, 2396 человек умерли, 250 выздоровели.
  • 6 апреля старейшим человеком в мире, выздоровевшим от COVID-19, стала 104-летняя итальянка.

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Денис Юдин
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