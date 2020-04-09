Жительница Нидерландов стала старейшей в мире, выздоровевшей от COVID-19

Корнелия Рас, 107-летняя жительница Нидерландов, возможно, стала старейшей из пациентов, выздоровевших от коронавируса. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения, сообщает NL Times.
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О том, что Рас выздоровела от COVID-19, стало известно в понедельник, 6 апреля. Она заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в ее доме престарелых.
По словам представителя ВОЗ, у организации нет информации о выздоровления кого-то, кто был бы старше. Он добавил, что возраст многих выздоровевших пациентов неизвестен, но даже с учетом этого, очень вероятно, что Рас - старейший из них.
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