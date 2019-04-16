Журналисты побывали в Нотр-Дам: первые фото после пожара

Фото: EPA

Появились первые фотографии изнутри собора Парижской Богоматери, в котором вчера вечером вспыхнул масштабнейший пожар.

Ранее министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что самые ценные реликвии собора Парижской Богоматери - Терновый венец и туника Святого Людовика - были спасены.

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Изображения в соборе будут демонтированы в пятницу. "Мы предполагаем, что они не пострадали от пожара, но могут быть повреждены дымом", - сказал Ристер.

Фото: EPA

15 апреля 2019 года около 19:00 в Нотр-Дам вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение собора.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге. Основной версией пожара считается случайное возгорание.

Главный орган Нотр-Дам во время пожара в соборе был залит водой.

При этом удалось сохранить конструкцию собора, а также уникальное витражное окно-"розу". Кроме того, ни огонь, ни вода не повредили алтарь и крест Нотр-Дам.