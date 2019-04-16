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16.04.2019, 18:10

Главные реликвии Нотр-Дам спасены – министр культуры Франции

Главные реликвии Нотр-Дам спасены – министр культуры Франции - Фото
Фото: ЕРА

Спасенные ценности будут перенесены в Лувр

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По словам министра культуры Франции Франка Ристера, "самые ценные сокровища" Собора Парижской Богоматери - терновый венец и туника Святого Луи были спасены. Об этом сообщает АР.

Другие спасенные ценности, по словам министра, будут перенесены в Лувр. Там они будут высушены и в конечном итоге восстановлены.

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Изображения в соборе будут демонтированы в пятницу. "Мы предполагаем, что они не пострадали от пожара, но могут быть повреждены дымом", - сказал Ристер.

В терновом венце, который хранился в соборе, как считается, был распят Иисус Христос.

15 апреля 2019 года около 19:00 в Норт-Дам вспыхнул пожар.

Читайте также: Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото

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Теги: Нотр-Дам, реликвия, париж, собор
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