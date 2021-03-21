К концу лета в Европе и США, вероятно, не понадобится вводить новые локдауны – BioNTech
21.03.2021, 10:30
Медик набирает в шприц вакцину Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)
Основатели компании BioNTech, производящей вакцину от коронавируса, считают, что уже к концу лета введение новых локдаунов не понадобится во многих странах Европы и США. Об этом в интервью Welt сказал основатель компании Угур Шахин.
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"Во многих странах Европы и США к концу лета мы, вероятно, сможем больше не находиться в условиях изоляции", – заявил он.
При этом, говорит Шахин, "вирус никуда не денется" и нужен год, чтобы человечество "овладело ситуацией". По его словам, массовая вакцинация сделает ситуацию с распространением коронавируса более управляемой.
- 28 февраля сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса, по словам Шахина, позволит уменьшить число заболевших на 92%, но, вероятно, прививки придется делать с регулярностью раз в год-полтора.
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