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Какие симптомы были у первых сотен заболевших коронавирусом в Британии – список

Какие симптомы были у первых сотен заболевших коронавирусом в Британии – список - Фото
Фото: ЕРА
25.05.2020, 14:15

Новое статистическое исследование по вирусу SARS-CoV-2 и вызываемой им болезни COVID-19

В системе здравоохранения Британии проанализировали несколько сотен первых случаев заболевания коронавирусом в стране, ранжировав симптомы: среди них преобладали кашель, жар и усталость. Препринт отчета Public Health England опубликован в библиотеке medRxiv.

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"Лихорадка, безусловно, важнейший симптом с хорошей чувствительностью и специфичностью. Она, как и одышка, в значительной степени ассоциирована с диагнозом COVID-19", - пишут медики.

Доля случаев с жаром была несколько ниже, чем в описаниях серий случаев из Китая, хотя и аналогична первым случаям в Европе. Это может быть связано с включением негоспитализированных случаев в это исследование, а также в европейское исследование.

СПРАВКА. First Few X (FFX) - система эпиднадзора для исследования клинических и эпидемиологических характеристик, по крайней мере, первых 100 подтвержденных случаев инфекционного заболевания и их тесных контактов. ВОЗ рекомендовала странам принять этот протокол для исследования COVID-19.

Авторы пишут, что в целом была корреляция: чем старше пациент, тем выше у него температура.

Диагностированные у людей из выборки симптом (все картинки кликабельны):

Сough - кашель, fatigue - слабость, fever - повышенная температура, headache - головная боль, muscle ache - мышечные боли, appetite loss - потеря аппетита, shortness of breath - одышка, sore throat - боль в горле, joint ache - общие боли, runny nose - насморк, loss of sense of smell - потеря обоняния, diarrhoea - жидкий стул, sneezing - чихание, nausea - тошнота, vomiting - рвота, altered consciousness - измененное сознание, nose bleed - кровотечение из носа, rash - высыпания, seizure - судорги.

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У многих пациентов пропало обоняние. Исследователи назвали это "неожиданным симптомом". "Необходима дальнейшая работа, чтобы принять аносмию как отличительную клиническую особенность COVID-19".

Межполовое и возрастное распределение пациентов:

Состояниями, связанными с более высокой вероятностью заболеть были хроническая болезнь сердца, угнетенный иммунитет и мультиморбидность (наличие двух или более хронических заболеваний).

Дата появления симптомов у тех, кто подхватил вирус за рубежом, у тех, кто заразился в Британии, и у других пациентов:

Большинство случаев из "первых нескольких сотен" - завезенные (51,4%), причем большинство пациентов недавно совершили поездку в Италию (71,4%). 24,7% заболевших - вторичные случаи, то есть люди, заразившиеся в основном через домашние контакты (40,4%).

Откуда приехали больные из выборки:

Хотя в исследование включено только небольшое количество детей, его результаты совпадают с другими исследованиями, предполагающими, что дети в целом переносят заболевание легче. У них меньше шанс заразиться по сравнению с другими возрастными группами, подчеркнули медики.

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Евгений Пилипенко
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