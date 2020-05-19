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У тяжелых больных COVID-19 может появляться бредовое состояние – исследование

У тяжелых больных COVID-19 может появляться бредовое состояние – исследование - Фото
Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА
19.05.2020, 11:00

Большинство коронавирусных пациентов, особенно с легкими симптомами, не затронут проблемы с психическим здоровьем, успокоили медики

В острой стадии коронавирусной болезни COVID-19, как и при других похожих болезнях – SARS и MERS – у значительной части "тяжелых" пациентов может появляться бредовое состояние – от галлюцинаций, аномального возбуждения и психозов до полной апатии. Об этом предостерегает в статье для журнала The Lancet группа британских и итальянских медиков.

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Исследователи проанализировали массив данных по 3559 случаям, в том числе препринты - предварительные материалы, в основном из Китая (но также Гонконга, Южной Корее, Канады, Саудовской Аравии, Франции, Японии, Сингапура, Британии и США). Они утверждают, что нашли свидетельства частых психологических синдромов у пациентов из интенсивной терапии.

Средний возраст участников исследований варьировался от 12 до 68 лет, период наблюдения после болезни – от 60 дней до 12 лет (в случае SARS/MERS).

Медики считают, что длительное пребывание в реанимации и на аппарате искусственной вентиляции легких увеличивает риск таких последствий, особенно у пожилых пациентов. Чем дольше они в больнице без связи с родственниками - тем хуже, уточнили авторы.

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Они предупреждают, что за теми из пациентов, кто выздоровел после тяжелого течения COVID-19, нужно проследить на случай появления у них в долгосрочной перспективе депрессий, нарушений памяти, усталости, посттравматического стрессового расстройства, бессонницы, тревожности, раздражительности и более редких нервно-психических синдромов.

33% выживших при SARS и MERS пережили ПТСР более чем через два года после выздоровления.

"Если болезнь происходит аналогично SARS и MERS, большинство пациентов должны выздоравливать без психических заболеваний", - подчеркнули исследователи.

По их словам, то, что такие выжившие вернутся в общество, угнетенное глобальным социально-экономическим кризисом из-за пандемии, может лишь усугубить психиатрические и психоневрологические синдромы.

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Евгений Пилипенко
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