В Швеции в апреле зафиксирована наивысшая месячная смертность за 26 лет

Швеция. Посетители ТРЦ соблюдают социальную дистанцию (Фото - Henrik Montgomery, EPA)

В апреле в Швеции зарегистрировано рекордное число умерших за месяц с 1993 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную вчера, 18 мая, официальную статистику.

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За апрель в Швеции умерло 10458 человек. Это наивысший месячный показатель с декабря 1993 года, когда из-за эпидемии гриппа умерло 11057 человек.

В Швеции не вводились строгие карантинные ограничения. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 30 377 случаев заболевания, 3698 человек умерло.

25 апреля сообщалось, что Швеция не вводила жесткий карантин, поэтому многие заведения остались открытыми: фото.

30 апреля шведские власти рассказали, что считают изоляцию "вредной для здоровья", а борьбу с эпидемией - "марафоном, а не спринтом".

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