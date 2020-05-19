В Швеции в апреле зафиксирована наивысшая месячная смертность за 26 лет

В апреле в Швеции зарегистрировано рекордное число умерших за месяц с 1993 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную вчера, 18 мая, официальную статистику.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За апрель в Швеции умерло 10458 человек. Это наивысший месячный показатель с декабря 1993 года, когда из-за эпидемии гриппа умерло 11057 человек.
В Швеции не вводились строгие карантинные ограничения. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 30 377 случаев заболевания, 3698 человек умерло.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE