"Вопросы психологии". Ляшко объяснил, зачем запретили гулять в парках

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Некоторые из ограничительных мер, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, имеют психологическое обоснование и увеличивают социальную дистанцию. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Левому берегу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, насколько эффективен запрет прогулок в парках.

По его словам, он сам критиковал ряд мер, принятых в других странах, но когда вспышка коронавируса началась в Украине, понял, для чего они вводились: "Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию".

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.



На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE