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"Вопросы психологии". Ляшко объяснил, зачем запретили гулять в парках

"Вопросы психологии". Ляшко объяснил, зачем запретили гулять в парках - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
12.04.2020, 11:16

По словам главного санврача Виктора Ляшко, ряд карантинных мер, введенных Кабмином, имеет психологическое обоснование

Некоторые из ограничительных мер, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, имеют психологическое обоснование и увеличивают социальную дистанцию. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Левому берегу.

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"Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, насколько эффективен запрет прогулок в парках.

По его словам, он сам критиковал ряд мер, принятых в других странах, но когда вспышка коронавируса началась в Украине, понял, для чего они вводились: "Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию".

  • По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.
  • На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко карантин коронавирус COVID-19
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