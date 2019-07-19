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19.07.2019, 11:59

Канада выплатит $900 млн жертвам сексуальных домогательств

Канада выплатит $900 млн жертвам сексуальных домогательств - Фото
Фото: flagstore.ca

Коллективный иск против правительства подали семь бывших военных

Правительство Канады согласилось выплатить $900 млн жертвам сексуальных домогательств в армии и Минобороны. Об этом сообщает Укринформ.

Коллективный иск против правительства подали семь бывших военных.

Согласно достигнутой договоренности, $800 млн будет выделено на возмещение бывшим и действующим членам Вооруженных сил Канады, а остальные $100 млн - сотрудникам минобороны, которые на рабочем месте столкнулись с сексуальными домогательствами или насилием, или дискриминацией по признаку пола, гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

"Поскольку иск еще открыт для присоединения, сумма возмещения каждому пострадавшему еще окончательно не определена, но составит от $5 тыс до $55 тыс, в зависимости от того, что случилось с человеком на протяжении службы. В особо тяжелых случаях пострадавшие могут получить компенсацию в $155 тыс", - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы быть окончательно утверждено, иск еще должен получить согласие Федерального суда, который ожидается в сентябре.

"Мы надеемся, что это решение поможет положить конец, принести облегчение и признание жертвам сексуального насилия, домогательств и дискриминации. Решение включает несколько шагов, направленных на то, чтобы Вооруженные силы и Минобороны и в дальнейшем принимали меры по достижению длительных положительных изменений", - сказал начальник Генштаба Канады Джонатан Вэнс.

В Вооруженных силах США наблюдается значительный всплеск сексуальных посягательств, несмотря на многолетние усилия, направленные на решение этой проблемы.

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Теги: иск, минобороны, армия, канада, сексуальные домогательства
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