В армии США растет количество сексуальных преступлений - отчет

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В Вооруженных силах США наблюдается значительный всплеск сексуальных посягательств, несмотря на многолетние усилия, направленные на решение этой проблемы. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Пентагона, сообщает ВВС.

Цифры показывают, что в 2018 году произошло 20 500 случаев нежелательных половых контактов по сравнению с 14 900 в 2016 году.

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Наибольшему риску нападения подвергаются женщины-новобранцы в возрасте от 17 до 24 лет.

И. о. министра обороны Патрик Шанахан приказал военным "криминализировать" сексуальные домогательства.

Сейчас сексуальные домогательства могут подпадать под другие правовые нарушения военного поведения, но еще не являются "отдельным" уголовным преступлением.

В США сексуальное домогательство является незаконным и считается формой сексуальной дискриминации в соответствии с разделом VII Закона о гражданских правах.

В отчете, опубликованном в четверг, были опрошены армия, флот, военно-воздушные силы и морские пехотинцы.

Согласно документу, только об одном из трех случаев было сообщено властям.

В марте комиссия Киевского национального университета имени Шевченко уволила преподавателя кафедры биологии Института биологии и медицины Петра Романенко, которого ранее студентки обвинили в сексуальных домогательствах.