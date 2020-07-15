"Капитан Крюк". В США нашли странного динозавра с одним когтем на передних лапах

Новый динозавр был небольшого размера и относился к группе насекомоядных животных

В формации Хелл-Крик американского штата Монтана палеонтологи обнаружили фрагментарные останки динозавра получившего название Trierarchuncus prairiensis. Об этом сообщает Sci-News.

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Отмечается, что палеонтологи нашли три когтя разных размеров. Ученые считают, что динозавры Trierarchuncus prairiensis жили приблизительно 66 млн лет назад, в меловой период.

"Новые окаменелости представляют собой растущий ряд от ювенильного до взрослого. Это важно, так как признано, что эти динозавры значительно меняли форму по мере их роста", – сказал Денвер Фаулер, ведущий автор исследования.

Сообщается, что обнаруженное животное относится к группе Alvarezsauridae – динозавров, поедающих насекомых, останки которых в основном находят в Южной Америке, Азии и в меньшей степени в Северной Америке.

Ученые рассказывают, что с возрастом Trierarchuncus prairiensis коготь на его лапе становился более крепким; канавки кровеносных сосудов по бокам когтя углублялись в кости, а поверхность когтя превращалась из гладкой у молодых особей в грубую текстуру у взрослых.

Исследователи отмечают, что крюки на конечностях Trierarchuncus prairiensis действовали подобно когтям муравьедов. С их помощью животное могло эффективно разрушать гнезда насекомых и подгнившую древесину в поисках пищи.

Альварезсауриды, как правило, были небольшими (от 1 до 3 метров в длину), имели очень короткие передние лапы с огромным гипертрофированным когтем на конце, длинные задние лапы и удлиненную пасть, заполненную маленькими зубами. Их тела были покрыты гладкими перьями.

Отмечается, что Trierarchuncus prairiensis – самый молодой из известных альварезсауридов. Этот вид погиб вместе с другими динозаврами во время массового вымирания в конце мелового периода.

20 июня сообщалось, что группа ученых из Университета Цукуба и Музея природы и человеческой деятельности Хиого обнаружила в Японии самое маленькое яйцо динозавра из найденных человеком.

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Наталия Медведева

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