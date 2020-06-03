Чем питались динозавры 100 млн лет назад – видео

Изображение Borealopelta (источник - twitter.com/Emily_Art)

Последней едой бронированных динозавров Borealopelta markmitchelli, живших на Земле более 100 млн лет назад, могли быть листья папоротника. К такому выводу пришли ученые Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде, исследовав окаменелое содержимое желудка останков одного из динозавров этого семейства, сообщает National Geographic.

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Листья папоротника и остатки другой растительности были найдены в уже окаменевшем виде, но их удалось идентифицировать на клеточном уровне. Кроме того, в желудке были найдены камни, которые, по мнению исследователей, динозавр мог заглатывать для улучшения пищеварения.

По словам ученых, содержимое желудков и кишечников динозавров сохраняется редко. Чаще всего исследователи находят в желудках или кишечниках останков динозавров только отдельные фрагменты веток.

В этом случае содержимое желудка удалось распознать благодаря тому, что останки динозавра отлично сохранились под слоями горных пород в целом.

Останки динозавра найдены в Канаде в скале возле моря, вес древнего пресмыкающегося предположительно мог составлять около 1300 кг, а его кожа - иметь красноватый оттенок.

12 марта 2020 года в янтаре нашли останки самого маленького динозавра в мире.

В апреле учеными был впервые открыт водоплавающий динозавр: фото.

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